18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل ثاني انفاق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة
Lebanon 24
18-01-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم بين مركبتين محلة انفاق المطار باتجاه بيروت الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
تصادم بين مركبتين محلة انفاق المطار باتجاه بيروت الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
18/01/2025 16:50:16
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم بين 3 مركبات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
تصادم بين 3 مركبات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
18/01/2025 16:50:16
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
18/01/2025 16:50:16
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
18/01/2025 16:50:16
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
Lebanon 24
خُطوة جديدة مصرف لبنان.. 150 دولاراً لهؤلاء
15:01 | 2025-01-17
17/01/2025 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
Lebanon 24
مأساة في مدرسة لبنانية.. "كروسان" قتلت الطفل "جو"!
13:38 | 2025-01-17
17/01/2025 01:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
Lebanon 24
هذه قصّة "أم علي" اللبنانية مع أحمد الشرع.. ما علاقة جوزاف عون؟
11:00 | 2025-01-17
17/01/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ماليّة جديدة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
مفاجأة ماليّة جديدة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
15:16 | 2025-01-17
17/01/2025 03:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
23:41 | 2025-01-17
17/01/2025 11:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:49 | 2025-01-18
معاريف: استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع حادثة إطلاق النار في تل أبيب
09:48 | 2025-01-18
3 مصابين في إطلاق نار بتل أبيب (العربية)
09:41 | 2025-01-18
بلدية رفح: المناطق الحدودية لقطاع غزة مناطق خطرة يحظر الدخول إليها أو العودة للسكن فيها نظرا لما تشكله من خطر مباشر على سلامة مواطني القطاع
09:39 | 2025-01-18
معاريف: مصلحة السجون الإسرائيلية تنتظر قائمة محدثة بأسماء 95 أسيرا أمنيا سيطلق سراحهم غدا مقابل عودة 3 أسيرات
09:27 | 2025-01-18
معهد الأمن القومي الإسرائيلي: قرارات نتنياهو وحكومته والمؤسسة الأمنية كانت على حساب حياة الجنود والرهائن
09:20 | 2025-01-18
وول ستريت جورنال عن مصادر: من المقرر إطلاق سراح 4 رهائن نهاية الأسبوع الموالي و26 آخرين على مدى 5 أسابيع
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 16:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24