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معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: تم استنزاف الجيش الإسرائيلي في مهام لم يكن لها تأثير على شروط إنهاء الحرب

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:17
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