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معاريف: استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع حادثة إطلاق النار في تل أبيب

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:49
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