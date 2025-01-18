غوتيريش: وقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشاً ونشدد على الالتزام به والجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ويجب ضمان حرية تحرّك قوات اليونيفيل

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