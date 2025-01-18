Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: يجب ضمان حرية تحرك اليونيفيل وأشكر لبنان لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين

Lebanon 24
18-01-2025 | 10:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: وقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشاً ونشدد على الالتزام به والجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ويجب ضمان حرية تحرّك قوات اليونيفيل
lebanon 24
18/01/2025 20:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: سنبذل قصارى جهدنا لضمان انسحاب آمن للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في الموعد المحدد بالاتفاق
lebanon 24
18/01/2025 20:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: عناصر قوات اليونيفيل الشجعان والأبطال وواصلوا مهمتهم لحفظ السلام في جنوب لبنان وتوفير الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
18/01/2025 20:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: عناصر اليونيفيل أدوا مهامهم في ظلّ أصعب الظروف التي مرّ بها جنوب لبنان
lebanon 24
18/01/2025 20:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:10 | 2025-01-18
13:09 | 2025-01-18
13:02 | 2025-01-18
12:53 | 2025-01-18
12:43 | 2025-01-18
12:38 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24