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وزير خارجية مصر: 50 شاحنة وقود ستدخل غزة فور سريان وقف النار ونأمل في إيصال 300 شاحنة مساعدات لشمال غزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 11:19
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