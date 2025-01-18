Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي يجري تقييما للوضع ركز على استعدادات القيادة الجنوبية والقيادة المركزية لتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يعقد اجتماعا استراتيجيا مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي
lebanon 24
18/01/2025 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي
lebanon 24
18/01/2025 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي نيوز: من المتوقع أن يدلي الرئيس جو بايدن ببيان حول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في وقت لاحق اليوم
lebanon 24
18/01/2025 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: نطالب بوقف الخروقات الأمنية الإسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية
lebanon 24
18/01/2025 20:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:10 | 2025-01-18
13:09 | 2025-01-18
13:02 | 2025-01-18
12:53 | 2025-01-18
12:43 | 2025-01-18
12:38 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24