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المتحدث باسم الخارجية القطرية للتلفزيون العربي: غرفة العمليات المشتركة لمراقبة الاتفاق في غزة بدأت أعمالها في القاهرة

Lebanon 24
18-01-2025 | 12:08
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