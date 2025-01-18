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أوساط بري: مرحلة جديدة بدأت والأمور إيجابية (MTV)

Lebanon 24
18-01-2025 | 13:02
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عون: عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات
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