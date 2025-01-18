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رئيس الأركان الإسرائيلي: هزمنا الذراع العسكري لحماس في غزة ولم ينته عملنا بعد

Lebanon 24
18-01-2025 | 15:08
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