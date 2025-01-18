Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: استئناف التعليم في مدارس غلاف غزة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد

Lebanon 24
18-01-2025 | 15:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سيتم إعلان منطقة "معبر نيتسانا" الحدودي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من اليوم الأحد
lebanon 24
19/01/2025 02:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يتجهز في الأيام المقبلة لتعزيز تواجده في غلاف غزة
lebanon 24
19/01/2025 02:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يدخل حيز التنفيذ الأحد.. الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من أجزاء من غزة
lebanon 24
19/01/2025 02:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: فرقة غزة ستتولى مسؤولية منطقة جنوب الغلاف وبهذا ستبقى فرقتان فقط في منطقة غلاف غزة
lebanon 24
19/01/2025 02:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2025-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:32 | 2025-01-18
16:30 | 2025-01-18
16:08 | 2025-01-18
16:03 | 2025-01-18
15:50 | 2025-01-18
15:42 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24