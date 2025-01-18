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يسرائيل هيوم: نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يدعمان استئناف القتال بغزة إذا فشلت مفاوضات المرحلة الثانية
Lebanon 24
18-01-2025
|
15:42
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