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أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: طائرات مروحية إسرائيلية تستهدف مجموعة شبان شمال غرب رفح
Lebanon 24
18-01-2025
|
23:53
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