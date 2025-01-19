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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتلفزيون العربي: نحذر من الاقتراب من الأماكن المهدمة ومخلفات الحرب

Lebanon 24
19-01-2025 | 00:27
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