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مكتب نتنياهو: وقف النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تسلم حماس قائمة الرهائن

Lebanon 24
19-01-2025 | 00:32
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