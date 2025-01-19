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بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: انتشال جثة الجندي الأسير أورون شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014

Lebanon 24
19-01-2025 | 01:03
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