هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون إسرائيليون يقدرون أن إعلانا سيصدر في وقت قريب جدا بشأن هوية الإسرائيليات الثلاث اللائي سيتم الإفراج عنهن وبأن الصفقة ستنفذ اليوم

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