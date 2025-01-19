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حماس: بدأنا نشر عناصر الشرطة في غزة لحفظ الأمن وندعو المواطنين إلى الحذر أثناء التنقل بين المناطق

Lebanon 24
19-01-2025 | 03:14
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