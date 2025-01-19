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مصدر في حماس لـ"الشرق": دخول 95 شاحنة مساعدات من الجانب المصري إلى داخل معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
19-01-2025 | 03:22
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