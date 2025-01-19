الراعي في عظة قداس الاحد: يشعر اللبنانيون بالانشراح من جراء المبادئ التي سيعتمدها الرئيس جوزف عون ويعبرون عن ثقتهم برئيس الحكومة ويتمنون سرعة تشكيل الحكومة

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