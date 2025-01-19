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مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي

Lebanon 24
19-01-2025 | 04:09
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