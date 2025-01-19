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وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية يرفض المقترح الكردي للبقاء ككتلة عسكرية منفصلة

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:26
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