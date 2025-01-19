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القناة 12 الإسرائيلية: لواء ناحال ينسحب من قطاع غزة بعد أن شارك في القتال هناك لأكثر من سنة

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:47
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