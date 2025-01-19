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وزير خارجية إسرائيل لسي إن إن: إدارتا بايدن وترمب لم تجبرانا على ما لا نريده وعملنا معا لأهدافنا المشتركة

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:48
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