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غوتيريش: مستعدون لدعم تنفيذ اتفاق غزة وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة في القطاع

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:48
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