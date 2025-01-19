Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": أبلغنا الكونغرس بإعفاءات محدودة من عقوبات تتعلق بتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الشرق": سيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة اتخاذ العديد من القرارات بشأن مجموعة العقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
19/01/2025 21:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: سنتخذ قرارنا بشأن العقوبات على سوريا والاعتراف بالحكم الجديد بناء على سلوك السلطات الجديدة
lebanon 24
19/01/2025 21:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية المصرية: نجدد رفضنا الكامل لاستغلال "إسرائيل" الانشغال الداخلي في سوريا لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية
lebanon 24
19/01/2025 21:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الشرق": مسألة بقاء القوات الأميركية في سوريا متروكة للرئيس المقبل
lebanon 24
19/01/2025 21:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:29 | 2025-01-19
14:24 | 2025-01-19
13:36 | 2025-01-19
12:51 | 2025-01-19
12:45 | 2025-01-19
12:07 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24