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بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في أيار الماضي

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:57
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