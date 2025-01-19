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رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لدعم التوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
19-01-2025 | 11:55
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