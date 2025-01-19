Advertisement

أخبار عاجلة

دورية إسرائيلية مؤلفة من آليتين حاولت التقدم من كفركلا باتجاه طريق الخيام _ تلة الحمامص فمنعها الجيش ورفض فتح الطريق لتعود أدراجها إلى كفركلا

Lebanon 24
19-01-2025 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": دورية إسرائيلية من حوالى 20 جندياً تقدمت من كفركلا باتجاه هورا ودير ميماس ومنها غرباً نحو أطراف الطيبة والعديسة
lebanon 24
20/01/2025 03:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية تقدمت من بلدة كفركلا باتجاه اطراف برج الملوك حيث وضعت اسلاكا معدنية قطعت بها الطريق ومن ثم غادرت
lebanon 24
20/01/2025 03:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق الحمامص ـ الخيام... الجيش منع قوة معادية من تخطي الحاجز
lebanon 24
20/01/2025 03:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً... والجيش يقفل المداخل المؤدية الى بلدتي كفركلا والخيام
lebanon 24
20/01/2025 03:42:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-01-19
19:05 | 2025-01-19
18:55 | 2025-01-19
18:54 | 2025-01-19
18:53 | 2025-01-19
18:44 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24