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ترامب: حقّقنا هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام دائم في الشرق الأوسط
Lebanon 24
19-01-2025
|
17:38
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