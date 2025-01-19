Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: ندعو بشكل عاجل الدول ذات التأثير لضمان وصول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
19-01-2025 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في شمال غزة وإمدادها بالمواد الطبية
lebanon 24
20/01/2025 03:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: صوّتنا لصالح قرار الجمعية العامة بطلب رأي العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
lebanon 24
20/01/2025 03:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات لغزة
lebanon 24
20/01/2025 03:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المطلوب في سوريا استجابة إنسانية واسعة النطاق وبشكل عاجل
lebanon 24
20/01/2025 03:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-01-19
19:05 | 2025-01-19
18:55 | 2025-01-19
18:54 | 2025-01-19
18:53 | 2025-01-19
18:43 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24