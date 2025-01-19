15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: سنتخذ قرارات حاسمة بشأن إيران خلال الشهر المقبل
Lebanon 24
19-01-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران ضعيفة وتم القضاء على دفاعاتها الجوية
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: إيران ضعيفة وتم القضاء على دفاعاتها الجوية
20/01/2025 08:35:17
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس بايدن سيتحدث قريبا مع الرئيس المصري بشأن غزة
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس بايدن سيتحدث قريبا مع الرئيس المصري بشأن غزة
20/01/2025 08:35:17
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مستشار الأمن القومي الأميركي: نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة
Lebanon 24
بلومبرغ عن مستشار الأمن القومي الأميركي: نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة
20/01/2025 08:35:17
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لسي إن إن: هناك أصوات في إيران تطالب علنا بسلاح نووي بعد سقوط الوكلاء ونظام الأسد
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لسي إن إن: هناك أصوات في إيران تطالب علنا بسلاح نووي بعد سقوط الوكلاء ونظام الأسد
20/01/2025 08:35:17
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
05:23 | 2025-01-19
19/01/2025 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان شفاف.. ممثلة معروفة بإطلالة جريئة جداً في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان شفاف.. ممثلة معروفة بإطلالة جريئة جداً في السعودية (فيديو)
03:04 | 2025-01-19
19/01/2025 03:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
10:32 | 2025-01-19
19/01/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:25 | 2025-01-20
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط ٩٣ مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية
01:24 | 2025-01-20
رويترز عن مصادر: المحادثات تبحث كيفية دمج قسد ضمن قوات الجيش السوري
01:18 | 2025-01-20
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس منها 300 لشمال القطاع
01:16 | 2025-01-20
مصادر لرويترز: الاتفاق قد يتضمن إبعاد بعض المقاتلين الأكراد من سوريا ودمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية
01:16 | 2025-01-20
مصادر لرويترز: مفاوضون من سوريا وتركيا والولايات المتحدة وقسد يتطلعون لاتفاق محتمل ينزع الفتيل عن آخر ساحات المعارك بسوريا
00:59 | 2025-01-20
مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات: يجب عدم تقييد وصول المساعدات لغزة للتخفيف من المعاناة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
20/01/2025 08:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24