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مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات: يجب عدم تقييد وصول المساعدات لغزة للتخفيف من المعاناة

Lebanon 24
20-01-2025 | 00:59
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