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عملة البتكوين تسُجّل سعراً قياسيّاً جديداً يتخطّى الـ109 آلاف دولار مع ولاية ترامب الجديدة
Lebanon 24
20-01-2025
|
02:26
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