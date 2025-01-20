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وصول بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان على رأس وفد من مطارنة الطائفة إلى قصر بعبدا لتهنئة الرئيس عون

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:42
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