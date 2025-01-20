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"لبنان 24": قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى محيط جبانة في بلدة الضهيرة واستقدمت جرافة عسكرية ونفذت عمليات تجريف وقطع للأشجار المزروعة في محيطها

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:09
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