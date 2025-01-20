Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني بغزة: استشهاد 99 من كوادرنا وإصابة 319 آخرين بينهم عشرات الإصابات المستدامة جراء استهدافات الاحتلال

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: مقتل 18 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة 6 آخرين جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام من 27 تشرين الثاني حتى أمس
lebanon 24
20/01/2025 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: مقتل 32 مدنيا وإصابة 43 آخرين بجروح بليغة جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام منذ 27 تشرين الثاني الماضي
lebanon 24
20/01/2025 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في قطاع غزة: انتشال 5 شهداء وأكثر من 10 جرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الرمال غربي مدينة غزة
lebanon 24
20/01/2025 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 30 وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مناطق سكنية شمال مدينة غزة
lebanon 24
20/01/2025 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:15 | 2025-01-20
05:09 | 2025-01-20
04:57 | 2025-01-20
04:45 | 2025-01-20
04:44 | 2025-01-20
04:35 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24