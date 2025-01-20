الرئيس الصيني في رسالة الى الرئيس عون: مستعدٌ للعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة بينهما في كافة المجالات

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