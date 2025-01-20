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وكالة الأنباء الإيرانية: تعرّض طائرة من طراز "فوكر 100" لحادث في مطار مهر آباد في طهران من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:09
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