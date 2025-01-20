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مصدر طبي لـ"الجزيرة": إنتشال رفات 47 شهيدا من مدينة رفح ونقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:10
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