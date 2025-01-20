"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يستمر في التوغل في منطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل وتقوم جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية ومزارع بالاضافة الى جرف الطريق وتكسير آليات نقل وشاحنة موجودة في المكان

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