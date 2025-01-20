Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: سنبقى في خدمة مجتمعنا ولبنان

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والموفد الأميركي آموس هوكشتاين وتصريح مُرتقب للأخير من السرايا بعد قليل
lebanon 24
20/01/2025 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى السرايا للإنضمام إلى إجتماع اللجنة التقنيّة لمُراقبة وقف إطلاق النار برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
20/01/2025 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
20/01/2025 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": اجتماع ثنائي في هذه الأثناء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره اليوناني في السرايا الحكومي
lebanon 24
20/01/2025 14:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2025-01-20
07:42 | 2025-01-20
07:22 | 2025-01-20
07:08 | 2025-01-20
07:06 | 2025-01-20
06:55 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24