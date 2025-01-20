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ميقاتي: وزير الصحة شاهد العالم على حضور الوزارة خصوصا ابان العدوان الاسرائيلي فيما وزير العمل عمل على التنظيم الالكتروني للوزارة

Lebanon 24
20-01-2025 | 06:38
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