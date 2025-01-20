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القناة 12 الإسرائيلية عن هليفي: علينا أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
20-01-2025 | 07:59
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