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استشهاد طفل جراء استهداف قوات العدو الإسرائيلي مواطنين قرب دوار العودة برفح جنوبي قطاع غزة (تلفزيون العربي)

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:18
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