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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش يواصل تعزيز استعداداته الدفاعية في غزة وأصدرت تعليمات بوضع خطط لمواصلة العمليات العسكرية هناك وفي لبنان

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:31
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