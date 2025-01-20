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الحوثي: عملياتنا جاءت بعد تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر بدءاً من استهداف مستشفى المعمداني وهو ما دفعنا للتدخل

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:09
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