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وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: رئيس الأركان يجب أن ينهي خدمته وإما أن يغادر وحده أو نعمل على إقالته

Lebanon 24
20-01-2025 | 09:07
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