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مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة

Lebanon 24
20-01-2025 | 09:11
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