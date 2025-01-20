Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: فجر جديد يظهر في لبنان وقوات اليونيفيل ملتزمة بدعم الشعب اللبناني

Lebanon 24
20-01-2025 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: وقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشاً ونشدد على الالتزام به والجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ويجب ضمان حرية تحرّك قوات اليونيفيل
lebanon 24
20/01/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش زار ميقاتي: دعم القوات المسلحة اللبنانية مهم وعناصر "اليونيفيل" أبطال
lebanon 24
20/01/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: لبنان انتخب رئيساً غير خاضع لحزب الله والشعب اللبناني يبدأ فصلاً جديداً والمعادلة بالشرق الأوسط تغيّرت
lebanon 24
20/01/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ونتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار
lebanon 24
20/01/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:19 | 2025-01-20
11:18 | 2025-01-20
11:14 | 2025-01-20
11:10 | 2025-01-20
11:07 | 2025-01-20
11:02 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24